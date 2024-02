Conto Corrente Arancio: canone, prelievi e bonifici GRATIS per 12 mesi

Se stai cercando un conto corrente conveniente e senza costi nascosti, c’è Conto Corrente Arancio di ING. Se scegli di aprire un conto e sottoscrivere il Modulo Zero Vincoli, infatti, avrai accesso a un’esperienza bancaria senza precedenti: canone gratuito, prelievi, operazioni, bonifici e tanto altro senza costi.

Modulo Zero Vincoli: tutto senza costi

Una delle caratteristiche più allettanti del Conto Corrente Arancio è il canone gratuito per il primo anno. Se decidi di accreditare lo stipendio o la pensione (o comunque somme di almeno 1.000 euro) sul tuo Conto Corrente Arancio, il canone resterà zero anche dopo il periodo promozionale di dodici mesi. In alternativa, il costo è di soli 2 euro al mese.

Con Conto Corrente Arancio, puoi prelevare denaro contante in Italia e in Europa senza alcun costo aggiuntivo, tramite la carta di debito ING. Inoltre, potrai inviare denaro ovunque in Europa senza pagare commissioni con i bonifici SEPA gratuiti.

Tutti questi (e altri) vantaggi sono disponibili senza costi solo per i nuovi utenti che scelgono di sottoscrivere il Modulo Zero Vincoli. Aprire Conto Corrente Arancio di ING è semplice e completamente online. Durante la fase di registrazione, potrai aggiungere il Modulo e le carte di pagamento che preferisci. Dopodiché ti basterà effettuare un bonifico per iniziare a utilizzarlo immediatamente.

Durante la registrazione, potrai identificarti rapidamente utilizzando il servizio SPID: basta a lunghe attese o chiamate con un operatore telefonico.

