Conto Corrente Arancio: canone, prelievi e bonifici gratis per 12 mesi

Conto Corrente Arancio di ING offre una soluzione bancaria completa e conveniente, con una promozione che prevede 12 mesi di canone, prelievi e bonifici gratuiti.

Vantaggi offerti da Conto Corrente Arancio

Una delle caratteristiche principali di Conto Corrente Arancio è il suo canone mensile azzerato, che offre un notevole risparmio ai suoi clienti. Inclusi nel conto ci sono bonifici SEPA online fino a 50.000€, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche, rendendolo un’opzione ideale per la gestione quotidiana delle finanze. I prelievi hanno una commissione di 0,95€, mentre ci sono costi aggiuntivi per i servizi forniti tramite il servizio clienti, come i bonifici (2,50€) e i moduli di assegni (7,50€).

Modulo Zero Vincoli

Attivando il Modulo Zero Vincoli, gratuito per i primi 12 mesi, si ottengono prelievi a costo zero e bonifici SEPA gratuiti anche tramite Servizio Clienti, oltre a un modulo di assegni annuale senza costi. Dopo il primo anno è possibile mantenere il canone a zero accreditando lo stipendio, la pensione o con entrate mensili di almeno 1.000€ al mese. In caso contrario, dopo i primi 12 mesi, il Modulo Zero Vincoli prevede un costo di 2€ al mese.

Procedura di apertura digitalizzata

L’apertura di Conto Corrente Arancio è completamente digitale e può essere completata rapidamente con SPID e firma digitale. Questo approccio, che non richiede la presenza fisica in filiale, evidenzia l’impegno di ING verso l’innovazione digitale e la facilità d’uso.

Conto Arancio: ottieni rendimenti sui tuoi risparmi

Conto Corrente Arancio può anche essere collegato a Conto Arancio, un conto deposito che permette di far crescere i propri risparmi con un tasso annuo lordo del 3% per 12 mesi fino a 100.000€. Conto Arancio offre zero costi di apertura, gestione, trasferimento e chiusura, garantendo un’opportunità di investimento conveniente e trasparente.