Conto Corrente Arancio: canone zero e operazioni online incluse

Conto Corrente Arancio di ING è un conto corrente digitale a canone zero che offre una gamma completa di servizi e una procedura di apertura semplificata.

Canone zero e operazioni online gratuite

Uno dei vantaggi significativi offerti da Conto Corrente Arancio è il suo canone zero, che elimina i costi associati ai tradizionali conti correnti. Inoltre, tutte le operazioni effettuate online sono completamente gratuite, consentendo ai clienti di risparmiare notevolmente sulle spese bancarie. Per quanto riguarda le operazioni effettuate tramite il Servizio Clienti, è prevista una commissione di 2,50€ per i bonifici.

Modulo Zero Vincoli: flessibilità e convenienza

Per coloro che desiderano ulteriori vantaggi e flessibilità, Conto Corrente Arancio offre l’opzione “Modulo Zero Vincoli”. Questo servizio, attivabile gratuitamente per i primi 12 mesi, consente ai clienti di eliminare la maggior parte dei costi operativi, inclusi prelievi di contante e bonifici SEPA. Inoltre, se il cliente accredita lo stipendio o la pensione, il modulo rimane senza costi aggiuntivi, altrimenti il canone mensile diventa di 2€.

Apertura online semplificata

Una delle caratteristiche distintive di Conto Corrente Arancio è la sua procedura di apertura semplice e completamente online. I clienti possono completare l’intero processo di apertura del conto da pc o smartphone, senza dover affrontare lunghe code o compilare documenti cartacei. Questo approccio si adatta perfettamente allo stile di vita contemporanea, offrendo convenienza e rapidità.

Conto Arancio per far crescere i risparmi

Oltre al conto corrente, ING offre anche il Conto Arancio, un conto deposito con un tasso di interesse annuo lordo del 3% fino a 100.000€, senza costi aggiuntivi se attivato entro l’11 maggio 2024. Questa opzione rende Conto Corrente Arancio particolarmente vantaggioso per coloro che desiderano far crescere i propri risparmi in modo sicuro e redditizio.

