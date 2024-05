Conto Corrente Arancio: conto con carta prepagata per le tue vacanze

Conto Corrente Arancio offre una soluzione ottimale per chi cerca facilità d’uso e costi contenuti. Questo conto online è particolarmente adatto a chi desidera gestire le proprie finanze in modo moderno ed efficiente, grazie anche all’integrazione con tecnologie all’avanguardia come il riconoscimento tramite SPID.

Vantaggi di Conto Corrente Arancio

Canone zero : Conto Corrente Arancio offre un canone mensile di 0€.

: Conto Corrente Arancio offre un canone mensile di 0€. Bonifici senza costi: I bonifici SEPA sono gratuiti per operazioni fino a 50.000€ se effettuati online. Per i bonifici effettuati tramite servizio clienti è previsto un costo di 2,50€.

Modulo Zero Vincoli: maggiore flessibilità

Modulo Zero Vincoli offre ulteriori benefici, come prelievi gratuiti in tutta Europa e la gratuità di altri servizi bancari quali assegni, senza alcun costo aggiuntivo per il primo anno e bonifici gratuiti sia online che tramite servizio clienti. Modulo Zero Vincoli è gratuito per i primi 12 mesi e rimane gratuito con l’accredito di stipendio o entrate regolari di almeno 1.000€ al mese, in alternativa dal secondo anno è previsto un canone di 2€.

Offerte speciali

5% annuo lordo per 12 mesi: Aprendo insieme a Conto Corrente Arancio anche Conto Arancio entro l’11 maggio 2024 accreditando lo stipendio, i clienti possono ottenere di un tasso di interesse promozionale.

Carta Prepagata Mastercard

Una novità interessante è la Carta Prepagata Mastercard, che può essere richiesta in versione virtuale per acquisti online sicuri e trasformata in carta fisica per l’uso quotidiano. Il costo per la versione fisica è di 10€, con operazioni di ricarica al costo di 1€.

Per conoscere l’offerta completa di Conto Corrente Arancio e Conto Arancio clicca qui.