Conto Corrente Arancio è gratuito se scegli il piano base

Alla ricerca di un conto corrente con canone gratuito? Non ti resta che richiedere l’apertura di Conto Corrente Arancio e diventare titolare selezionando il piano base, che è infatti completamente gratuito e permette anche di prelevare presso gli ATM di tutta europa. Puoi inoltre scegliere la carta di pagamento che vuoi e aprire anche un conto deposito, per far fruttare le tue giacenze.

Conto Corrente Arancio: gratis con il piano base

Conto Corrente Arancio è un prodotto lanciato da ING e affermato da ormai diversi anni. È attualmente disponibile in due piani: il piano base e il modulo “Zero Vincoli”. Se desideri non pagare alcun canone, puoi scegliere il piano base e avere prelievi con commissione di 0,95€. Il modulo “Zero Vincoli” ti permette invece di avere prelievi completamente gratuiti, con un canone azzerato soltanto per i primi 12 mesi, successivamente questo passa a 2€ al mese, ma puoi comunque azzerarlo se accrediti un’entrata mensile di almeno 1000€ (stipendio o pensione).

A prescindere dal piano scelto, all’apertura del conto potrai sempre avere:

Operatività bancaria di base gratis : tutte le operazioni effettuate online, come bonifici SEPA fino a 50.000€, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche, sono gratuite e senza commissioni aggiuntive.

: tutte le operazioni effettuate online, come bonifici SEPA fino a 50.000€, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche, sono gratuite e senza commissioni aggiuntive. Prelievi presso gli ATM di tutta europa .

. Gestione interamente digitale: puoi accedere e gestire il conto direttamente da homebanking o app per smartphone Android e iOS, controllando saldo, movimenti e regolando i massimali periodici delle carte, sospendendole o riattivandole quando necessario.

Come aprirlo:

Vai nella pagina ufficiale e fai clic su “Apri Conto Corrente Arancio”. L’apertura e la firma dei contratti sono completamente digitali.

Scegli se aprire il conto soltanto per te oppure cointestarlo.

Seleziona le carte di pagamento che preferisci tra quelle elencate in precedenza.

Attiva il conto con un bonifico per usarlo da subito. La carta verrà recapitata successivamente all’indirizzo indicato.

Diventa ora titolare di Conto Corrente Arancio e scegli il piano che fa per te!