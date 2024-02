Conto Corrente Arancio: il conto senza costi con il piano base

Sei alla ricerca di un conto corrente senza costi? Allora, il Conto Corrente Arancio di ING potrebbe essere la soluzione ideale per te. Questo conto può essere aperto in pochissimo tempo direttamente dal sito ufficiale di ING, senza costi di gestione e con operazioni bancarie classiche senza commissioni nel piano base.

Conto Corrente Arancio: canone zero con il piano base

Il processo per aprire il conto corrente è semplice e intuitivo. Non c’è bisogno di chiamare operatori o attendere in coda. Basta seguire i passaggi, verificare la propria identità con i documenti personali e attivare il conto con un bonifico. Puoi seguire questa procedura dalla pagina ufficiale, ti basta fare clic su “Apri Conto Corrente Arancio”.

Una volta diventato titolare, sarai in grado di svolgere operazioni bancarie di base, tra cui bonifici SEPA fino a 50.000€, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche, a commissioni zero. Il piano base ha canone completamente gratuito e ti consente di prelevare in tutta europa con la tua carta, con una commissione di 0,95€.

Non vorresti pagare commissioni sui prelievi? Puoi scegliere il modulo “Zero Vincoli” durante l’apertura del conto in modo da prelevare gratuitamente presso tutti gli ATM europei, oltre ad avere anche un libretto d’assegni all’anno. Se decidi di fare questa scelta però, il canone sarà soltanto gratuito per i primi 12 mesi. Dopo tale termine, la quota passa a 2€ al mese ma avrai comunque la possibilità di azzerarla se accrediti un’entrata di qualsiasi tipo (stipendio, pensione o altro) che raggiunga almeno i 1000€.

In fase di apertura, puoi scegliere la carta di pagamento MasterCard che ti piace: scegli se optare per una carta di debito, una carta di credito o la carta prepagata. Le prime due hanno canone azzerabile, soddisfando determinate condizioni, mentre l’ultima è completamente gratis e la puoi ricaricare istantaneamente per effettuare acquisti online.

Non perdere questa opportunità! Richiedi ora il Conto Corrente Arancio godi di tutti i suoi vantaggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.