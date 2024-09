Conto Corrente Arancio: la promo dei Buoni Regalo Amazon scade oggi

Scade oggi l’iniziativa promossa da ING, che consente di ricevere fino a 100 euro in Buoni Regalo Amazon a chi apre Conto Corrente Arancio Più e richiede la carta di debito Mastercard associata al conto. Il termine ultimo per aprire il conto online è infatti fissato per lunedì 9 settembre.

Tra i principali punti di forza di Conto Corrente Arancio Più si annoverano il canone mensile a zero, così come la carta di debito e di credito gratis, accreditando il proprio stipendio. In più, offre prelievi gratuiti in Italia e in Europa, più bonifici istantanei e il pagamento senza commissioni extra dei bollettini.

Conto Corrente Arancio Più: ultimo giorno per ricevere fino a 100 euro di Buoni Regalo Amazon

La promozione della banca olandese ING prevede l’apertura di Conto Corrente Arancio Più entro oggi, lunedì 9 settembre, con il codice ING2024. Durante la fase di apertura, inoltre, occorre aggiungere la carta di debito Mastercard associata al conto.

Si riceverà il primo Buono Amazon da 50 euro completando un acquisto di qualsiasi importo con la stessa carta di debito, mentre il secondo Buono Regalo Amazon da 50 euro si può ottenere spendendo almeno 500 euro entro il 29 novembre.

Un’ultima cosa importante: per essere idonei alla ricezione del premio, occorre mantenere attivo il conto con un saldo di almeno 200 euro, così come la carta di debito Mastercard fino a quando il primo e il secondo buono non verranno inviati via e-mail.

Per aprire il conto è sufficiente collegarsi su questa pagina del sito ufficiale ING e cliccare sul tasto Apri Conto Corrente Arancio, per poi selezionare Conto Corrente Arancio Più e la carta di debito appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard.