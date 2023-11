Conto Corrente Arancio, per te un buono Amazon da 100€

Cerchi un conto corrente per gestire le tue spese? Oggi scopriamo insieme i vantaggi e le caratteristiche che contraddistinguono Conto Corrente Arancio. Innanzitutto, parliamo di un conto corrente che può essere comodamente aperto online grazie ad una procedura semplice ed intuitiva. Oggi puoi anche usufruire di una fantastica promozione che ti consente di ottenere un buono Amazon del valore di 100 euro.

Con la carta di debito puoi avere un Buono Regalo Amazon da 100€. Per ottenerlo ti basta aprire un conto Corrente Arancio, richiedere la Carta di Debito Mastercard entro il 13/11/23 e spendere almeno 500€ con la carta entro il 31/01/24.

Perchè Conto Corrente Arancio conviene? La risposta è semplice: il canone è pari a 0€ al mese in più 0€ per le operazioni effettuate online e 2,50€ tramite Servizio Clienti (Bonifici SEPA fino a 50.000€, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche); 0,95€ per i prelievi di contante con carta di debito in Italia e in Europa.

Con la carta di debito MasterCard puoi prelevare contante in Italia e in Europa e fare acquisti quando vuoi in totale sicurezza. Tra i vantaggi non possiamo non citare la possibilità di azzerare il canone, personalizzare il pin e ricevere notifiche in tempo reale.

Come accennato in apertura, con la carta di debito puoi avere un Buono Regalo Amazon da 100€:

Apri Conto Corrente Arancio e richiedi la Carta di Debito Mastercard entro il 13/11/23

Spendi almeno 500€ con la carta entro il 31/01/24

Non perdere altro tempo: prosegui subito con l’apertura del tuo conto corrente Arancio! Dopo aver effettuato l’accesso alla pagina web ING, clicca su “Apri Conto Corrente Arancio” per iniziare l’apertura. Se preferisci, puoi aggiungere Modulo Zero Vincoli e le carte di pagamento che preferisci. Infine, attiva Conto Corrente Arancio con un bonifico per poterlo usare subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.