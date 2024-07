Conto Corrente Arancio Più: azzera il canone e ottieni fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon

Conto Corrente Arancio Più di ING è la soluzione ideale per chi desidera un conto corrente con zero canone e zero costi per prelievi e bonifici. In più, aprendo un Conto Corrente Arancio Più utilizzando il codice ING2024, potrai ricevere fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon.it.

Vantaggi di Conto Corrente Arancio Più

Conto Corrente Arancio Più prevede un canone mensile di 5€, azzerabile con l’accredito dello stipendio o della pensione. Il conto include una Carta di Debito e una Carta di Credito Mastercard Gold senza canone. Sono compresi prelievi di contante in Italia e in Europa e bonifici SEPA, anche istantanei oltre ad F24, MAV, RAV, bollettini, CBILL, pagoPA.

Promozione Buoni Regalo Amazon.it

Con la promozione in corso, aprendo Conto Corrente Arancio Più è anche possibile ottenere fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon.

Per aderire all’offerta è sufficiente seguire pochi semplici step:

Apri un Conto Corrente Arancio Più con il codice ING2024 e scegli la Carta di Debito Mastercard entro il 9 settembre. Attiva il conto con un primo bonifico di qualsiasi importo entro il 29 novembre. Usa la Carta di Debito per fare un acquisto di qualsiasi importo entro il 29 novembre per ricevere il primo Buono Regalo da 50€. Spendi almeno 500€ con la Carta di Debito Mastercard entro il 29 novembre per ricevere il secondo Buono Regalo da 50€. Mantieni attivi il Conto Corrente Arancio Più con un saldo minimo di 200€ e la Carta di Debito Mastercard fino all’invio del premio via email.

Come aprire Conto Corrente Arancio Più

La procedura di apertura di Conto Corrente Arancio Più è completamente online e semplice grazie alla firma digitale. Basta cliccare su “Apri Conto Corrente Arancio”, selezionare il piano e le carte di pagamento desiderate, e attivare il conto con un bonifico per poterlo utilizzare subito.

Per conoscere l’offerta completa di Conto Corrente Arancio Più clicca qui.