Conto Corrente Arancio Più: canone zero e carta di credito se accrediti lo stipendio

Con Conto Corrente Arancio Più puoi avere una soluzione facile e a costo zero per tutti i servizi. Se accrediti lo stipendio, infatti, non solo non paghi il canone, ma ricevi anche una carta di credito Mastercard Gold da usare per tutti i tuoi acquisti in tutto il mondo e a costo zero. Puoi aprire il conto direttamente online e lo fai in pochi passaggi.

Conto Corrente Arancio Più: canone zero e vantaggi esclusivi

Conto Corrente Arancio Più ti permette di gestire tutto online e, come detto, se accrediti lo stipendio sarà completamente a zero spese. Dall’app ING avrai sotto controllo il saldo, potrai inviare bonifici anche istantanei e pagare le tue bollette. Le notifiche in tempo reale ti avviseranno di ogni cambiamento.

Inclusa nel conto avrai anche una Carta di Debito Mastercard con prelievi gratis in Italia e Europa e, attivando l’opzione Mondo, potrai utilizzarla anche in paesi extra-europei. In più, con l’accredito dello stipendio, riceverai a costo zero la Carta di Credito Mastercard Gold per pagare ovunque e accedere ad alcuni vantaggi esclusivi, come l’accesso prioritario in aeroporto.

Tra le tante funzioni disponibili ti segnaliamo Pagoflex, che ti aiuterà a rateizzare un acquisto online, in negozio o direttamente con lo smartphone. In più, hai la possibilità di guadagnare sui tuoi risparmi con il 4% annuo lordo per i primi 12 mesi. Ti basterà aprire il Conto Corrente Arancio, attivare Conto Arancio entro il 22 marzo 2025 e versare un primo bonifico entro il 31 maggio 2025. Accreditando lo stipendio potrai avere questo tasso promozionale fino a 50.000 euro.

Insomma, Conto Corrente Arancio Più è sinonimo di zero spese, massima libertà e un rendimento garantito. Aprilo adesso online.