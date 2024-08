Conto Corrente Arancio Più di ING: carte di credito veloci e buoni Amazon

La convenienza oggi ha il colore arancio di ING, la celebre banca olandese che ha lanciato il Conto Corrente Arancio Più, che consente di avere carte di credito veloci e buoni Amazon fino a 100 euro. Vediamo in che modo.

Carte di credito veloci e Buoni Amazon: come approfittarne

L’offerta è davvero succulenta: con Conto Corrente Arancio Più non solo ottieni i buoni Amazon che hai sempre sognato, ma anche una carta di credito pronta all’uso immediatamente. Ecco così devi fare: apri il conto entro il 9 settembre direttamente dal sito di ING e inserisci il codice promozionale ING2024. Una volta fatto, dovrai versare almeno un euro per attivare il conto e spendere un minimo di 500 euro con la tua nuova carta di debito Mastercard entro il 29 novembre. Come vedi, non ci sono paletti complicati. In fondo, basta una piccola spesa qualsiasi per ottenere il tuo primo buono Amazon da 50 euro.

Ma non fermarti qui. Il secondo buono da 50 euro è a portata di mano: basta spendere altri 500 euro. Ricordati che la fedeltà ti viene ricompensata: dovrai solo mantenere attivo il conto con un saldo minimo di 200 euro, e i buoni Amazon ti verranno recapitati via e-mail direttamente sulla tua casella di posta elettronica.

Una tale proposta, degna di una banca di alto livello, non poteva mancare di altri vantaggi. Il Conto Corrente Arancio Più azzera il canone, purché tu accrediti lo stipendio. Anche questo è abbastanza semplice! Alla fine di questa avvincente avventura finanziaria, scoprirai che la vita con le carte di credito veloci è molto più facile e divertente. E tu, sei pronto a tingere la tua vita di arancio?