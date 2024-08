Conto Corrente Arancio Più offre fino a 100 euro in Buoni Regalo Amazon

Conto Corrente Arancio Più è il conto online di ING, gruppo bancario olandese. Grazie all’ultima iniziativa in corso, gli utenti che apriranno un nuovo conto ING entro il 9 settembre potranno ricevere fino a 100 euro in Buoni Regalo Amazon.

Sono diversi i vantaggi di Conto Corrente Arancio Più. Accreditando lo stipendio o la pensione, o in alternativa garantendo entrate mensile di almeno 1.000 euro, si beneficia infatti del canone del conto azzerato, di una carta di credito Mastercard gratuita e di prelievi gratis in Italia e in Europa.

Come ricevere fino a 100 euro in Buoni Regalo Amazon con ING

Per ottenere fino a 100 euro in Buoni Amazon è necessario prima di tutto aprire Conto Corrente Arancio Più entro il 9 settembre. Durante la fase di registrazione, è richiesto l’inserimento del codice promozionale ING2024 e la selezione della carta di debito Mastercard.

Il passaggio successivo prevede l’attivazione di Conto Corrente Arancio Più tramite un bonifico di qualsiasi importo. Volendo, è possibile attivare il conto ING anche con un bonifico della cifra simbolica di 1 euro.

Dopodiché si procede con l’attivazione della carta di debito associata al conto e con il primo acquisto. Indipendentemente dall’importo speso, si riceverà il primo Buono Regalo Amazon da 50 euro. Per il secondo buono sarà sufficiente spendere almeno 500 euro con la carta di debito Mastercard entro il 29 novembre.

Infine, il regolamento chiarisce che fino a quando non si riceverà il premio via e-mail si dovranno mantenere attivi sia il conto (con un saldo di almeno 200 euro) sia la carta di debito.

Per aprire Conto Corrente Arancio Più e aderire così all’iniziativa è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale ING.