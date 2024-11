Conto Corrente Arancio Più ti regala un Buono Amazon da 100€

Ti segnaliamo la possibilità di ottenere un buono Amazon da 100 euro che potrai spendere per i tuoi acquisti, semplicemente con l’apertura del Conto Corrente Arancio Più. È la proposta di ING rivolta a tutti coloro che sono soliti far spese sull’e-commerce e desiderano approfittare dei tanti vantaggi inclusi nel conto: dallo zero canone con l’accredito dello stipendio ai prelievi gratis in Italia e in Europa, senza dimenticare la carta di credito disponibile senza spese e molto altro ancora.

Buoni Amazon in regalo con Conto Corrente Arancio Più

Non è tutto. Oltre ai 100 euro ottenibili con all’atto dell’apertura, potrai ricevere fino a un massimo di altri 500 euro, sempre in buoni Amazon, invitando i tuoi amici a fare altrettanto, mandandogli il codice di invito che ti sarà fornito. Per ognuno di loro che accetterà (ricevendo a sua volta un buono regalo da 150 euro), ti aspettano 50 euro aggiuntivi. Visita la pagina dedicata all’iniziativa per conoscere gli altri dettagli.

Ecco quali sono i pochi e semplici passi da seguire per approfittarne.

Apri Conto Corrente Arancio Più con il codice ING2024 e richiedi la carta di debito Mastercard entro il 27 dicembre;

e richiedi la carta di debito Mastercard entro il 27 dicembre; attiva il conto corrente e la carta, poi spendi almeno 100 euro con la carta entro il 31 gennaio;

Conto Corrente Arancio Più (con un saldo di almeno 200 euro) e la carta di debito dovranno risultare attivi quando riceverai il tuo buono regalo via email.

Ricapitolando, con l’apertura di Conto Corrente Arancio Più di ING hai subito diritto a un nuovo Amazon dal valore di 100 euro, da spendere per i tuoi acquisti sull’e-commerce. Volendo puoi ottenerne altri per un massimo di ulteriori 500 euro invitando i tuoi amici con il codice fornito. Inizia subito dal sito ufficiale.