Conto Corrente Arancio: prelievi gratuiti con il modulo Zero Vincoli

Vuoi prelevare ovunque e gratuitamente? Allora potresti considerare il modulo “Zero Vincoli” di Conto Corrente Arancio, il conto di ING a cui puoi abbinare diverse carte di pagamento e avere numerosi vantaggi!

Conto Corrente Arancio: scopri il modulo Zero Vincoli

Il modulo Zero Vincoli è un’opzione che puoi richiedere in fase di apertura, con cui puoi avere prelievi sempre gratis in Italia ed europa, insieme a un libretto assegni all’anno e canone gratis per il primo anno.

Successivamente, il canone passa a 2€ al mese, ma puoi azzerarlo in via promozionale se accrediti un’entrata di qualsiasi tipo, come stipendio o pensione, di almeno 1000€.

In alternativa, puoi anche optare per il piano base, con canone totalmente gratuito ma con prelievi che hanno un costo di 0,95€. In entrambi i casi, avrai a disposizione bonifici SEPA fino a 50.000€, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche senza commissioni.

Inoltre puoi scegliere la carta di pagamento che vuoi. Decidi se avere:

Carta di debito : con canone azzerabile, pin personalizzabile e notifiche in tempo reale.

: con canone azzerabile, pin personalizzabile e notifiche in tempo reale. Carta di credito : canone azzerabile e opzione pagoflex per dilazionare gli acquisti.

: canone azzerabile e opzione pagoflex per dilazionare gli acquisti. Carta prepagata: completamente gratuita e ricaricabile all’istante dal tuo conto per gli acquisti.

Conto Corrente Arancio di ING è un conto corrente bancario che ti offre tutti i servizi per gestire le tue spese di ogni giorno, dai prelievi ai pagamenti, in tutta comodità. Puoi aprirlo online anche con SPID, gestendo tutto da app o da homebanking. Autorizzi tutte le operazioni con un clic e ricevi notifiche sui tuoi pagamenti.

L’apertura del Conto Corrente Arancio è 100% online e avviene con firma digitale. Durante la fase di richiesta puoi identificarti in pochi secondi senza attese o chiamate con un operatore. Riceverai direttamente a casa tua le carte che hai richiesto.

In conclusione, il Conto Corrente Arancio di ING offre una vasta gamma di servizi a costo zero o a costi molto bassi, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca un conto corrente conveniente e facile da gestire. Non perdere l’opportunità di aprirlo oggi stesso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.