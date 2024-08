Conto Corrente Arancio regala 100€ in buoni Amazon: ecco la carta

Tutti i vantaggi del Conto Corrente Arancio di ING, inclusi i prelievi, il canone e la carta di credito a zero, oltre a buoni regalo Amazon dal valore complessivo fino a 100 euro: è ciò che ti aspetta se apri il conto in questo momento. La promozione rimarrà attiva ancora solo per pochi giorni, vediamo come funziona e come ottenere le gift card da spendere sull’e-commerce per i tuoi acquisti, senza limitazioni.

Conto Corrente Arancio regala un buono Amazon: come funziona

Fino al 9 settembre, aprendo il Conto Corrente Arancio Più tramite la semplice procedura online, e inserendo il codice ING2024 , poi richiedendo la carta di debito Mastercard, sarà possibile ottenere non un buono regalo Amazon, ma addirittura due, per un valore complessivo fino a 100 euro. Visita la pagina dedicata per saperne di più e per approfittarne.

La prima delle due gift card, dal valore di 50 euro, è riconosciuta al cliente dopo aver eseguito il primo bonifico, di qualsiasi importo (entro il 29 novembre). La seconda, invece, si otterrà spendendo almeno 500 euro con la carta di debito Mastercard (sempre entro il 29 novembre).

Rispetto alla versione Light, il Conto Corrente Arancio Più include gratuitamente l’invio dei bonifici SEPA istantanei, il pagamento di F24, MAV, RAV, bollettini, CBILL e avvisi pagoPA, i prelievi di contante allo sportello in Italia e in Europa, senza dimenticare il canone della carta di credito Mastercard Gold.

Il canone mensile del conto, pari a 5 euro, è azzerabile semplicemente effettuando regolarmente l’accredito dello stipendio oppure quello della pensione. O, in alternativa, con entrate pari ad almeno 1.000 euro al mese. Dai uno sguardo al sito ufficiale per tutti gli altri dettagli e per procedere subito all’attivazione del conto.