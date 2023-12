Conto Corrente Arancio: un'ottima soluzione con canone gratuito

Conto Corrente Arancio di ING è la soluzione finanziaria che ti offre una gestione del denaro semplice, sicura e conveniente. Si tratta di un conto che di base è gratuito, con possibilità di effettuare le principali operazioni bancarie senza commissioni, oltre alla possibilità di scegliere differenti tipologie di carte di pagamento MasterCard.

Conto Corrente Arancio: la soluzione conveniente di ING

Con Conto Corrente Arancio hai la possibilità di scegliere tra due piani: il modulo base e oppure “Zero Vincoli. Il primo ti permette di avere canone completamente gratuito, oltre che la possibilità di effettuare bonifici SEPA, moduli F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche senza alcuna commissione, ma con i prelievi che hanno invece un costo di 0,95€ a operazione.

Scegliendo il modulo Zero Vincoli è possibile avere prelievi gratuiti in tutta europa, ma con un canone che rimane azzerato solo per i primi 12 mesi, mantenendo le operazioni bancarie base senza commissioni. Inoltre hai la possibilità di avere un modulo assegni gratuito ogni anno.

Conto Corrente Arancio ti permette però di azzerare comunque il canone in via promozionale, se accrediti un’entrata di qualsiasi tipo (stipendio, pensione o altro) di almeno 1000€.

Scegli se abbinare una carta di debito completamente gratuita, una carta di credito con canone azzerabile e possibilità di dilazionare i tuoi pagamenti, oppure una carta prepagata per gli acquisti. In tutti i casi hai la possibilità di controllarle dalla tua area privata, da home banking o app, per impostare i limiti periodici di spesa e prelievo, nonché bloccarle e sbloccarle quando necessario.

Puoi aprire il conto direttamente dalla pagina ufficiale, attraverso una semplice procedura online. Segui tutti i passaggi fornendo i documenti richiesti per terminare il processo e ricevere direttamente a casa la carta pochi giorni dopo. Insieme al conto, puoi anche richiedere il conto deposito Conto Arancio se sei interessato a risparmiare denaro con un buon tasso di interesse.

