Conto Corrente BPER: canone mensile totale zero fino a 35 anni

Con il Conto Corrente BPER fino ai 35 anni il canone mensile totale è a zero. Grazie a questa super promozione hai moltissime delle principali funzionalità di gestione del conto. Approfittane subito per aprirlo e goderti tutti i vantaggi offerti. Si tratta di un’ottima occasione per mettere al sicuro le tue finanze e gestirle in maniera intelligente.

Non è uno scherzo. Per tutti gli under 35 il canone mensile totale è completamente gratuito e include:

canone mensile del conto ;

; canone mensile della Carta di Debito Plus ;

; Bonifici SEPA Online inclusi a 0€;

inclusi a 0€; Servizi digitali App e Web;

App e Web; Prelievi gratuiti in ATM del Gruppo BPER;

gratuiti in ATM del Gruppo BPER; Consulenza dedicata online e in filiale.

Conto Corrente BPER: tanti vantaggi, una soluzione

Con il Conto Corrente BPER hai tanti vantaggi in una soluzione semplice, completa e vantaggiosa. Cosa stai aspettando? Oggi il canone mensile totale è a zero. Vuol dire che fino a 35 anni non paghi la maggior parte dei servizi inclusi. Approfittane subito per aprirlo e goderti tutti i vantaggi offerti.

Una volta aperto online, in pochissimo tempo, accedi e fai tutto da app. Paghi, gestisci le tue spese, firmi documenti, tieni d’occhio il tuo saldo e tanto altro ancora. Grazie alle notifiche in tempo reale sai sempre quello che sta succedendo sul tuo conto corrente e, nel caso, puoi intervenire tempestivamente.

Inoltre, potrai anche scegliere se abbinare al tuo conto digitale un consulente dedicato online o in filiale. In pratica, puoi contare sia sui consulenti online, tramite telefono e chat, o direttamente in filiale. Sarai tu a scegliere la soluzione che in quel momento ti è più comoda.

Infine, grazie alla Carta di Debito Plus MasterCard, inclusa nel tuo Conto Corrente BPER, puoi pagare e fare acquisti online e nel mondo. Puoi anche approfittare dei Servizi SiSalute, per risparmiare sulle prestazioni mediche, e della Copertura UnipolSai sui biglietti degli eventi acquistati con la carta Plus.