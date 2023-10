Conto corrente business flessibile e completo: l’offerta di Revolut cambia tutto

Revolut Business è, sempre di più, la piattaforma di gestione finanziaria ideale per aziende e liberi professionisti alla ricerca di un nuovo conto corrente business in grado di adattarsi alle proprie necessità. La proposta di Revolut, infatti, è ricca di vantaggi e, soprattutto, è scalabile in base alle caratteristiche del business.

La fintech propone, sia per le aziende che per i liberi professionisti, una gamma di svariati piani di abbonamento, con la possibilità di scegliere il conto più vantaggioso, beneficiando di vantaggi crescenti oltre che dello sconto fino al 29% scegliendo il piano annuale. Tutte le proposte di Revolut sono accessibili direttamente online, tramite il sito ufficiale Revolut.

Revolut Business è la soluzione per aziende e professionisti

La proposta di Revolut Business consente l’accesso a un conto corrente business completo e scalabile, in base alle esigenze del cliente. Il conto garantisce, anche nella sua versione a canone zero, un’operatività completa tramite la piattaforma online della banca oltre a un’offerta di carte di pagamento davvero ricca, con la possibilità di sfruttare fino a 200 carte virtuali oltre a carte fisiche.

Ci sono, inoltre, tanti strumenti per la gestione delle operazioni internazionali, con commissioni ridotte o azzerate, in base al tipo di operazione e al piano scelto. Revolut Business è pensato anche per le aziende più strutturate, garantendo strumenti avanzati per la gestione del team tramite la sua piattaforma di Internet Banking.

Per accedere subito al conto corrente business di Revolut è sufficiente raggiungere il sito ufficiale, tramite il riportato link qui di sotto, e scegliere il piano desiderato. Sia per liberi professionisti che per aziende c’è la possibilità di accedere a un conto a canone zero, per poi passare a piani più ricchi e articolati.

