Conto corrente con interessi al 4%: ora è possibile con Banca Mediolanum

Aprendo un nuovo conto corrente è possibile accedere ad interessi attivi in grado di garantire un guadagno significativo senza rischi. La proposta giusta, in questo momento, arriva da Banca Mediolanum che mette a disposizione dei nuovi clienti il conto corrente a zero spese SelfyConto. Si tratta di un conto completo e ricco di vantaggi che, per tutti i nuovi clienti, offre un bonus aggiuntivo. Con l’apertura del conto e impostando l’accredito dello stipendio, infatti, sarà possibile sfruttare un tasso di interesse del 4% sui depositi a 6 mesi (senza rischi grazie alla copertura fino a 100.000 euro del Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi). SelfyConto di Banca Mediolanum può essere richiesto direttamente online, anche con autenticazione tramite SPID, al link qui di sotto.

SelfyConto di Banca Mediolanum: conto a zero spese con interessi al 4%

Il conto corrente di Banca Mediolanum è uno dei più interessanti del momento, sia per la possibilità di accedere ad un servizio a zero spese che per il bonus rappresentato dagli interessi al 4% proposti alla clientela sulle somme vincolate a 6 mesi. Ecco, nel dettaglio, le caratteristiche di SelfyConto:

canone azzerato per un anno (invece di 3,75 euro al mese) e sempre azzerato per gli Under 30; per gli Over 30 c’è la possibilità di azzerare le spese rispettando alcune condizioni

(invece di 3,75 euro al mese) e sempre azzerato per gli Under 30; per gli Over 30 c’è la possibilità di azzerare le spese rispettando alcune condizioni Carta di Debito inclusa e senza commissioni su prelievi e pagamenti

inclusa e tutte le operazioni bancarie sono s enza commissioni (bonifici, F23, F24 etc.)

sono s (bonifici, F23, F24 etc.) possibilità di richiedere la Carta di Credito a 1 euro al mese

supporto a Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay per le carte di pagamento

Per tutti i nuovi clienti che scelgono SelfyConto e accreditano lo stipendio sarà possibile sfruttare la promozione descritta in precedenza con un tasso di interesse del 4% sui depositi vincolati a 6 mesi con la garanzia fino a 100 mila euro del Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi. Con quest’investimento, quindi, è possibile:

ottenere 138 euro di guadagno netto dopo 6 mesi con un investimento di 10.000 euro

di guadagno netto dopo 6 mesi con un investimento di ottenere 1.380 euro di guadagno netto dopo 6 mesi con un investimento di 100.000 euro (limite della garanzia del Fondo Interbancario)

di guadagno netto dopo 6 mesi con un investimento di (limite della garanzia del Fondo Interbancario) ottenere 13.800 euro di guadagno netto dopo 6 mesi con un investimento di 1.000.000 euro (limite massimo del deposito con Banca Mediolanum)

Per richiedere SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile seguire una semplice procedura online (con riconoscimento disponibile anche con SPID), accessibile dal link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.