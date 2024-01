Conto corrente Credem Link: zero spese e deposito al 4%

L’evoluzione del panorama finanziario ha portato molte banche a fare scelte coraggiose e tecnologiche. Una di queste è Banca Credem, che con il suo conto online Credem Link ha creato una soluzione all’avanguardia e priva di canone annuale.

La gestione di tutte le operazioni bancarie quotidiane è un gioco da ragazzi. Puoi accedere a servizi come acquisti online e nei negozi fisici, bonifici direttamente online e in mobilità tramite l’app per smartphone Android e iOS.

Inoltre, la banca mette a disposizione consulenti dedicati, che ti assisteranno sia in filiale che a da remoto.

Credem Link: le carte e i servizi disponibili

Credem Link è un conto flessibile. Puoi scegliere tra una carta di debito internazionale MasterCard, che è gratuita nei primi 12 mesi, oppure una carta di debito completamente gratuita, che opera solo sul circuito Bancomat.

Tutte e due le soluzioni possono essere integrate ai wallet digitali principali, come Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Fitbit Pay, Garming Pay e Swatch Pay.

Online puoi effettuare bonifici, pagare gli F24 semplificati, i bollettini postali tramite QR Code e prenotare gli appuntamenti con i consulenti.

Inoltre, durante l’apertura del conto, puoi anche attivare il Conto Deposito Più, che per 12 mesi ti offre il tasso di interessante annuo lordo del 4%. Puoi depositare minimo 5.000 euro.

Se vuoi aprire il conto Credem Link, devi avere un documento d’identità valido, una connessione internet stabile e una webcam. Entrando nella pagina ufficiale tramite il bottone sottostante, in pochi minuti completerai la procedura direttamente dal tuo PC o smartphone.

