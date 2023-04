Conto Corrente Crédit Agricole: per te fino a 250€ di Buoni Amazon

Apri un Conto Corrente Crédit Agricole inserendo il codice promozionale “VISA“. Riceverai fino a 250 euro di Buoni Amazon in regalo. Potrai utilizzarli per acquistare quello che desideri direttamente sul suo shop online senza vincoli. Accreditali sul tuo conto Amazon e inizia a spenderli tutti.

Come funziona questa simpatica e conviene promozione? Semplice, attivi online il tuo nuovo conto. Se utilizzi la carta Crédit Agricole Visa hai diritto fino a 100 euro di Buoni Amazon. Se inviti fino a 6 amici ottieni altri 150 euro di Buoni Amazon. Fantastico vero?

Pensa, con Crédit Agricole Visa Debit hai a disposizione una carta di debito perfetta per i tuoi acquisti fisici e online. Perfettamente compatibile con GPay, Apple Pay o Samsung Pay, basta il tuo smartphone per pagare e non devi più portare con te la carta fisica con il rischio di perderla.

Conto Corrente Crédit Agricole: più vantaggi in un’unica soluzione

Aprendo un Conto Corrente Crédit Agricole hai accesso a tantissimi vantaggi in un’unica soluzione. Per prima cosa ricevi cashback fino a 250 euro in Buoni Regalo Amazon inserendo il codice promozionale “VISA” al momento dell’iscrizione.

Inoltre, ottieni una carta di debito Visa che colleghi a Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay per pagare online e da mobile mettendola in pausa con un tap. In caso di furto la blocchi direttamente da Home Banking o App. Completamente flessibile, imposti in totale autonomia limiti di spesa e personalizzi le funzionalità della carta.

Come dicevamo, hai a disposizione un’app semplicissima e intuitiva per gestire conto e carte. Nondimeno, puoi anche attivare i tuoi servizi di investimento direttamente dall’app, senza doverti recare in filiale. Tutte le operazioni vengono effettuate in totale sicurezza e senza alcun pericolo grazie ai sistemi avanzati di questa banca.

Ricevi notifiche istantanee per rimanere aggiornato sui movimenti del tuo conto. Scambia denaro senza conoscere l’IBAN del tuo destinatario. Esplora i mercati e inizia a investire online. Proteggiti dagli imprevisti sottoscrivendo la polizza dell’app. Tutto questo è Conto Corrente Crédit Agricole.

