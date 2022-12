Conto corrente: le tre proposte di Banca Sella

Scegliere un conto corrente di questi tempi non è affatto facile, vista l’ampia offerta online da parte delle banche.

Però, alla fine, tutti puntano all’istituto che mette a disposizione i servizi più importanti e i cui costi di gestione conto sono piuttosto bassi.

In quest’ottica, Banca Sella si è ritagliata un ruolo di primissimo piano nel mercato bancario italiano grazie appunto all’offerta molto ricca in quanto a conti correnti, i quali offrono ai clienti della banca la possibilità di abbattere le spese.

Conto corrente: le proposte di Banca Sella

La gamma di conti di Banca Sella inizia con il conto corrente Start. È completo, in quanto mette a disposizione tutti i principali servizi bancari, e ha un canone mensile di 1,5 euro al mese.

Con questo conto si ottiene una carta di debito gratuita con supporto Apple Pay e Google Pay e tramite la quale si può prelevare denaro senza pagare commissioni dagli ATM Sella. Inoltre, i bonifici SEPA sono gratuiti se fatti direttamente online.

L’offerta da parte di Banca Sella si completa con Conto Premium, il cui costo mensile è di 5 euro al mese e con cui si può richiedere una carta di credito gratuita, e Conto Circle, soluzione ideale per condividere le spese in famiglia o tra amici.

I conti sopra descritti possono essere gestiti direttamente online usando l’app dedicata. Inoltre, i clienti possono fare affidamento alla rete di filiali del Gruppo Sella sparse su tutto il territorio nazionale.

Come aprire un conto Banca Sella

La procedura per aprire uno dei conti di Banca Sella è molto semplice. La prima cosa da fare è accedere a questa pagina per informarsi maggiormente in merito ai tre conti.

Una volta effettuata la scelta sulla tipologia di conto che si vuole aprire, è necessario cliccare su Apri il Conto. Nella pagina che si apre basterà inserire tutti i dati per completare la richiesta.

La procedura di registrazione diventerà molto più rapida effettuando l’accesso con SPID e completando l’attivazione con il video di identificazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.