Conto corrente online business: come scegliere il migliore del momento

Scegliere un nuovo conto corrente business richiede l’analisi di vari elementi. Ogni conto è differente ed anche ogni cliente ha le sue esigenze specifiche, in particolar modo quando si parla di clientela business che può essere composta tanto da liberi professionisti che da PMI. La scelta del miglior conto corrente business da attivare e gestire interamente online richiede, quindi, un’analisi dei costi oltre che delle funzionalità.

Un esempio di conto corrente online per clienti business arriva da Tot. La fintech propone un servizio di digital banking unico e completo, con IBAN italiano, una piattaforma ricca di funzionalità e una Carta di Credito Visa Business inclusa nel canone. La proposta di Tot è disponibile con primo mese gratuito e con un costo a partire da 7 euro al mese. Tutti i dettagli sono accessibile tramite il sito ufficiale dell’istituto:

Perché i clienti business devono scegliere un conto corrente online e quali sono gli elementi da considerare

La scelta del conto corrente online appare quasi scontata per la clientela business. Al giorno d’oggi, infatti, poter contare su servizi digitali per la gestione dell’azienda rappresenta un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti. Con un conto online, infatti, si riducono le spese ma soprattutto si tagliano in modo netto i tempi per la gestione di tutte le attività di gestione finanziaria della propria attività.

Tutto diventa più semplice e immediato, con enormi vantaggi per chi punta ad aumentare la produttività e l’efficienza della propria attività. Scegliere un conto online per i clienti business appare, quindi, una scelta quasi obbligata in un mondo ad alta competitività e con un livello di digitalizzazione delle funzioni (anche di gestione amministrativa) sempre più elevato. Le soluzioni tradizionali oramai sono quasi del tutto obsolete.

La proposta di Tot: il conto business digitale con tante funzionalità da sfruttare

Tot è, quindi, un importante punto di riferimento del settore dei conti per clienti business. Con Tot si può avere accesso ad un conto con IBAN italiano e ad una piattaforma di gestione online completa, con tutte le funzionalità necessarie per strutturare la propria attività dal punto di vista finanziario. Da notare anche la presenza di una Carta di Credito Visa Business con supporto a Google Pay che va ad arricchire, senza costi aggiuntivi, un’offerta già completa.

L’offerta di Tot è realizzata in partnership con Banca Sella e per i clienti c’è la garanzia del Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi. Tot propone due livelli di servizio, a partire da 7 euro al mese. Per tutti i nuovi clienti c’è un primo mese gratis per scoprire le caratteristiche del conto e valutarne appieno i vantaggi. Non ci sono vincoli. Per scoprire l’offerta è disponibile il link seguente:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.