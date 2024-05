Prestito fino a 120 mesi con Prexta: 3 soluzioni per soddisfare ogni esigenza

Richiedere un prestito personale diventa molto più semplice: con Prexta, infatti, c’è la possibilità di scegliere tra varie soluzioni, in modo da trovare l’opzione più adatta alle proprie necessità, senza rinunciare a condizioni sempre molto convenienti e alla possibilità di estendere il piano di rimborso fino a 120 mesi.

Per ottenere un prestito personale con Prexta, azienda del Gruppo Mediolanum, è sufficiente seguire il box qui di sotto. In questo modo, è possibile accedere al sito ufficiale di Prexta e verificare le condizioni per il prestito di cui si ha bisogno. L’intera procedura di richiesta viene gestita direttamente online. Bastano pochi minuti per poter accedere al prestito.

Prestito personale con Prexta: tre opzioni per scegliere quello giusto

Uno dei punti di forza di Prexta è rappresentato dalla possibilità di richiedere un prestito personale scegliendo tra tre diverse soluzioni. La prima si chiama Prexta One ed è pensata per chi ha bisogno di un importo contenuto, da ottenere in tempi brevi.

C’è poi Prexta Top, che permette, invece, di ottenere fino a 75.000 euro in prestito per realizzare progetti che richiedono fondi maggiori. Da notare anche Prexta Compact, il prestito per chi ha già un prestito e cerca una soluzione di consolidamento dei debiti.

Tutte le opzioni disponibili prevedono la possibilità di completare la richiesta di prestito direttamente online, andando poi a estendere il piano di rimborso fino a un massimo di 120 mesi. Da notare, inoltre, che la rata mensile può essere protetta con l’aggiunta di una copertura assicurativa facoltativa.

Per scoprire tutte le versioni del prestito Prexta è possibile premere sul box qui di sotto e seguire la procedura online per inviare una richiesta all’istituto. Basteranno pochi minuti per scegliere la versione giusta e richiedere il prestito.