Conto corrente online: ecco la soluzione a zero spese su cui puntare oggi

La scelta del conto corrente online è oggi più semplice: con la promozione in corso, infatti, SelfyConto di Banca Mediolanum è l’opzione giusta per poter accedere ad un conto online, completo e a zero spese. In più, per tutti i clienti Mediolanum c’è la possibilità di ricevere un dispositivo Samsung (smartphone, tablet o notebook) in regalo invitando amici ad aprire il conto corrente dell’istituto.

SelfyConto di Banca Mediolanum è un conto online completo, con canone azzerato per un anno e azzerabile successivamente. Il conto corrente può essere richiesto tramite una semplice procedura online, con possibilità di utilizzare lo SPID per completare l’autenticazione. La richiesta può essere inviata tramite il sito ufficiale di Banca Mediolanum.

SelfyConto di Banca Mediolanum: ecco perché è il conto online su cui puntare

Con Selfy Conto di Banca Mediolanum è possibile accedere ad un’offerta completa per il proprio conto corrente. Per tutti gli utenti che scelgono il conto sono disponibili i seguenti vantaggi:

canone azzerato per 12 mesi e azzerabile successivamente; il canone è sempre azzerato per Under 30 mentre per gli Over 30 diventa 3,75 euro al mese ma con possibilità di azzeramento attivando un prodotto assicurativo, un prestito o un mutuo

e azzerabile successivamente; il canone è sempre azzerato per Under 30 mentre per gli Over 30 diventa 3,75 euro al mese ma con possibilità di azzeramento attivando un prodotto assicurativo, un prestito o un mutuo carta di debito inclusa senza costi e con possibilità di prelievi senza commissioni

senza costi e con possibilità di prelievi senza commissioni carta di credito richiedibile a 1 euro al mese e con plafond di 1.500 euro

richiedibile a e con plafond di 1.500 euro bonifici e altre operazioni bancarie senza commissioni

e altre operazioni bancarie promo Porta un Amico: invitando amici a passare a Banca Mediolanum è possibile ricevere un dispositivo Samsung in regalo; in base al numero di amici invitati sarà possibile scegliere tra Galaxy Tab A8, Galaxy A34, Galaxy S23 Ultra oppure Galaxy Book 3

Per richiedere l’apertura di SelfyConto è possibile seguire il link qui di sotto.

Il conto corrente di Banca Mediolanum è disponibile con una semplice procedura di apertura online. Utilizzando il proprio SPID è possibile velocizzare la pratica di attivazione, iniziando subito ad utilizzare il conto corrente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.