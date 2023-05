Conto corrente online: zero spese e Buono Regalo Amazon con Mediolanum

Arriva da Banca Mediolanum la proposta giusta per tutti i risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto corrente online. Scegliendo SelfyConto, il conto online di Banca Mediolanum, è possibile azzerare le spese e accedere alla promozione riservata ai nuovi clienti (valida per tutto il mese di maggio) che consente di ottenere un Buono Regalo Amazon da 100 euro. Per ottenere questo buono è sufficiente impostare l’accredito dello stipendio oppure effettuare almeno 1.000 euro di acquisti con carta di debito nei 3 mesi successivi all’apertura del conto.

Per aprire SelfyConto di Banca Mediolanum è sufficiente seguire una semplice procedura online, con possibilità di autenticazione con SPID. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il sito ufficiale di Banca Mediolanum, accessibile tramite il link qui di sotto.

Conto online a zero spese e buono Amazon in regalo: ecco l’offerta di Banca Mediolanum

Grazie a SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere ad un conto online con le seguenti caratteristiche:

canone azzerato per un anno; dal secondo anno si applica il canone mensile di 3,75 euro con possibilità di azzeramento rispettando alcuni requisiti (basta richiedere un prestito o attivare un prodotto assicurativo con Banca Mediolanum) mentre per i clienti Under 30 il conto è sempre azzerato

Per tutto il mese di maggio, i nuovi clienti che richiedono il conto online di Banca Mediolanum possono beneficiare della promozione che mette a disposizione un Buono Regalo da 100 euro. Per ottenere il bonus è sufficiente impostare l’accredito di stipendio oppure effettuare 1.000 euro di acquisti con carta di debito entro 3 mesi dall’apertura. Per richiedere il conto è disponibile il link qui di seguito.

L’apertura di SelfyConto di Banca Mediolanum può avvenire in modo rapido, grazie alla possibilità di completare l’autenticazione con SPID. L’operatore è, naturalmente, completamente gratis e consente di iniziare ad utilizzare il conto in tempi rapidi.

