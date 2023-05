Conto corrente più conveniente: zero spese e 100€ di Buono Amazon con Mediolanum

Arriva da Banca Mediolanum la proposta più conveniente per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente: grazie all’offerta in corso, valida per tutto il mese di maggio, scegliendo SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere ad un conto corrente a zero spese andando a sommare, come bonus di benvenuto, 100 euro di Buono Amazon in regalo.

La promozione è da cogliere al volo: per ottenere il Buono Amazon da 100 euro in regalo è sufficiente impostare l’accredito dello stipendio oppure effettuare almeno 1.000 euro di spese con carta di debito, inclusa gratuitamente con il conto corrente. Si tratta, quindi, di condizioni facili da soddisfare e che consentiranno di ottenere il buono senza sforzi.

Per richiedere l’apertura di SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile seguire la procedura di sottoscrizione tramite il sito ufficiale.

Il conto corrente più conveniente è di Banca Mediolanum: zero spese e buono Amazon in regalo

Con SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere a:

un conto a canone azzerato per 12 mesi (invece di 3,75 euro al mese); il canone è azzerabile successivamente (basta attivare un prestito o un prodotto assicurativo con la banca oppure avere un risparmio gestito da almeno 15.000 euro) ed è sempre azzerato per Under 30

(invece di 3,75 euro al mese); il canone è (basta attivare un prestito o un prodotto assicurativo con la banca oppure avere un risparmio gestito da almeno 15.000 euro) ed è sempre azzerato per Under 30 bonifici e altre operazioni bancarie gratis

carta di debito a canone zero con prelievi gratis in tutta l’area euro

a canone zero con in tutta l’area euro possibilità di richiedere la carta di credito ad appena 1 euro al mese, con plafond di 1.500 euro

Per tutti i nuovi clienti che aprono SelfyConto di Banca Mediolanum e impostano l’accredito dello stipendio, oppure effettuano acquisti con carta di debito per almeno 1.000 euro nei primi mesi, c’è un Buono Amazon da 100 euro in regalo. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

L’apertura di SelfyConto tramite il sito di Banca Mediolanum è gratuita e può avvenire anche tramite autenticazione via SPID, velocizzando al massimo la procedura.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.