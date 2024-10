Conto corrente Selfy: zero spese e 5% sulle tue somme depositate a 6 mesi

Selfy è il conto corrente online a zero spese pensato per darti la massima flessibilità nella gestione delle tue finanze e pure qualche vantaggio da non sottovalutare. Prima di andarli a vedere, ti ricordiamo che puoi aprirlo direttamente online in pochi passi utilizzando il tuo SPID o i tuoi documenti di identità.

Conto corrente Selfy: un mare di vantaggi

Il primo grande vantaggio è a tempo limitato: hai pochi giorni infatti per approfittare dell’offerta che ti permette di vincolare le tue somme per 6 mesi con un tasso del 5% annuo lordo. Oltre a questo, avrai anche la libertà di svincolare le somme che ti servono senza perdere gli interessi già maturati.

Per il resto, con Selfy puoi avere un canone di tenuta del conto gratuito per il primo anno che, se hai meno di 30 anni, resta tale fino al compimento del trentesimo compleanno. Anche la carta di debito sarà a canone zero se apri il conto entro il 31 marzo 2025.

Tra le varie caratteristiche a disposizione, i prelievi sono gratuiti in area Euro senza limiti, così come le operazioni bancarie: all’addebito delle utenze al pagamento di F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche, fino ai bonifici SEPA senza costi fino al 31 dicembre 2024.

Tutto questo è SelfyConto: aprilo online e inizia subito a sfruttare tutti i vantaggi.