Conto Credem Link ora con 200€ di Buono Amazon. Scopri come ottenerlo

La scelta del nuovo conto corrente diventa ora molto più facile grazie alla promozione lanciata da Credem, disponibile fino al 30 giugno. Per tutti i nuovi clienti che scelgono Credem Link, il conto online con consulenza anche in filiale, c’è la possibilità di ottenere – rispettando alcune condizioni – un Buono Amazon da 200 euro.

Inserito il codice SUMMER200 nell’apposito campo al momento della richiesta di apertura si partecipa all’operazione e poi basterà compiere alcuni passi entro il 22 Settembre.

Per ottenere il buono sarà infatti necessario accreditare stipendio o pensione oppure raggiungere i 1.000 euro di spesa con la carta di debito collegata al conto (basta rispettare uno dei due requisiti entro il 22 settembre). Il conto corrente di Credem ha canone zero, una carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard con canone zero il primo anno e dopo 1,5€ al mese, per effettuare prelievi, acquisti online e pagamenti in Italia e all’estero, anche con il tuo smartphone. In alternativa, puoi scegliere la carta di debito Credemcard su circuito nazionale Pagobancomat® a canone zero, per pagamenti o prelievi in Italia. Inoltre, consente l’accesso al Conto Deposito un tasso del 4% lordo annuo a scadenza* per 6 mesi su nuova liquidità depositata sul conto corrente (con un minimo di 5.000€).

Per richiedere l’apertura del conto è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di Credem, accessibile di seguito.

Conto Credem Link a canone zero: ora con 200 euro di Buono Amazon

Con Credem Link è possibile accedere a un conto corrente online, arricchito dalla possibilità di ottenere supporto in filiale. Il conto ha canone zero, senza requisiti da rispettare e include la carta di debito a scelta tra:

Carta Credemcard Internazionale (gratuita per un anno, poi 1,5 euro al mese), utilizzabile all’estero e con i wallet digitali

Carta Credemcard su circuito nazionale Pagobancomat a canone zero

E’ inclusa la possibilità di attivare autonomamente Conto Deposito che offre un tasso del 4% lordo annuo a scadenza* per 6 mesi su nuova liquidità depositata sul conto corrente (con un minimo di 5.000 €).

Per aprire Credem Link e ottenere il Buono Amazon da 200 euro in regalo (utilizzando il codice sconto SUMMER200 entro il 30 giugno) basta seguire il link qui di sotto.