Conto Credem Link: tutto, ma proprio tutto, il necessario a costo 0

Cosa cerchiamo in un conto corrente? La convenienza economica, la semplicità e la praticità d’utilizzo per le varie operazioni quotidiane. Pagamenti elettronici, pagamenti tramite carta, prelievi, versamenti, accredito dello stipendio o della pensione, domiciliazione delle utenze; questo è quello cui deve rispondere un conto corrente. Ecco perché scegliere il Conto Corrente online Credem Link.

I vantaggi del conto corrente Credem Link

Credem Link è il conto corrente online con carta di debito, home banking, app mobile dedicata, un team di consulenti a disposizione (in filiale o da remoto) e l’assenza del canone mensile. Il conto online Credem Link, infatti, prevede il conto a canone zero con associata la carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard (anch’essa a canone zero) con la quale effettuare acquisti online e pagamenti nei negozi in Italia e all’estero anche con il proprio smartphone. La carta può essere collegata anche ai principali wallet digitali come Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay sfruttando la comodità di questi sistemi di pagamento.

Con l’app mobile è poi possibile effettuare pagamenti come bonifici, ricariche, pagamenti F24 e bollettini e tutte le operazioni sul proprio conto corrente.

L’aspetto interessante e importante da sottolineare dell’offerta di Credem Link è quella della consulenza. Quante volte le condizioni economiche previste dalle banche e dagli istituti di credito appaiono promettenti e poi possono riservare spiacevoli sorprese? O, quante volte si ha bisogno di capire i dettagli di alcuni investimenti e operazioni e non si hanno riferimenti a cui rivolgersi? Credem Link offre un modello di banca che unisce l’umano con il digitale consentendo di interagire con la propria banca o richiedendo una consulenza online o fissando un appuntamento in filiale. Tutto molto flessibile e comodo, per un’esperienza di banca più a misura delle proprie esigenze. Un aspetto molto importante che rende il conto corrente online Credem Link una delle migliori offerte in circolazione.