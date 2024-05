Conto Crédit Agricole: 100 euro di cashback ti aspettano usando la carta

Se ti sei stancato delle banche tradizionali, che offrono poco e applicano costi eccessivi, Crédit Agricole ha la soluzione che fa per te: un nuovo conto online che promette di rivoluzionare la tua esperienza bancaria, offrendoti 100 euro di cashback se usi la carta.

Dimentica le code interminabili in filiale, le montagne di scartoffie e i tassi di interesse da fame. Con Crédit Agricole, il futuro è a portata di clic.

100 euro di cashback: apri il conto Crédit Agricole

Tra i tanti vantaggi, spicca appunto l’offerta di cui sopra se apri il conto entro il 30 maggio e usi la carta di debito per fare acquisti. Si tratta in realtà di buoni regalo Amazon, da spendere sull’e-commerce quando e come vuoi. Ma c’è di più: se inviti 6 amici ad aprire il conto e a usare poi la carta di debito per gli acquisti, per ognuno di loro riceverai 25 euro in buoni Amazon, che in totale sono altri 150 euro.

Ma non è tutto. Crédit Agricole ti offre anche la possibilità di gestire il tuo conto tramite un’app “innovativa” che ti semplificherà la vita. E se hai bisogno di assistenza, puoi contattare il servizio clienti, che è disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Detto questo, il conto Crédit Agricole offre tutto ciò che ti occorre per gestire in modo smart e senza costi le operazioni bancarie principali. Inoltre, se sei un Under 35, il conto è gratuito fino al compimento del tuo 30° compleanno. Costa aspetti? Apri il conto entro il 31 maggio, 100 euro di cashback non sono mica bruscolini.