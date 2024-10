Conto Crédit Agricole a canone zero: fino a 500€ di Buoni Amazon per i nuovi clienti

Per chi ha bisogno di un nuovo conto corrente, in questo momento, c’è una promozione che spicca su tutte. Con il Conto Online di Crédit Agricole, infatti, è possibile accedere a un conto con canone zero (per 9 mesi ma facilmente azzerabile successivamente).

Per i nuovi clienti che scelgono Crédit Agricole, inoltre, ci sono vantaggi aggiuntivi come la possibilità di ottenere fino a 500 euro di Buoni Amazon in regalo (di cui 200 euro come cashback delle spese con carta di debito) e richiedere la Carta Oro di American Express con quota gratuita per un anno.

Per sfruttare la promozione basta visitare il sito ufficiale di Crédit Agricole, accessibile di seguito.

Conto Crédit Agricole: cosa prevede la promo

Con il Conto Online di Crédit Agricole è possibile sfruttare un conto corrente con canone zero per 9 mesi (invece di 2 euro al mese) e azzerabile a tempo indeterminato rispettando una di queste condizioni:

accredito stipendio/pensione

patrimonio di almeno 5.000 euro

dossier titoli attivo

Il canone è sempre azzerato per i clienti Under 35.

Con Crédit Agricole è possibile ottenere:

la carta di debito con canone zero per un anno (poi 2 euro al mese) e prelievi gratis dagli ATM Crédit Agricole

con canone zero per un anno (poi 2 euro al mese) e prelievi gratis dagli ATM Crédit Agricole (a richiesta) la carta di credito Nexi Classic con costo annuo di 40,99 euro

con costo annuo di 40,99 euro (a richiesta) la Carta Oro di American Express con quota gratuita per un anno

con quota gratuita per un anno i bonifici senza commissioni

il conto deposito con interessi al 3,75% per i primi 4 mesi

Per i nuovi clienti, inoltre, Crédit Agricole propone:

fino a 200 euro di Buoni Amazon com e cashback delle spese con carta ; bisogna raggiungere 1.000 euro di spesa entro 60 giorni dall’apertura del conto per ottenere l’importo massimo del buono

com ; bisogna raggiungere 1.000 euro di spesa entro 60 giorni dall’apertura del conto per ottenere l’importo massimo del buono fino a 300 euro di Buoni Amazon invitando i propri amici a passare a Crédit Agricole

Per i dettagli completi sulla promo basta seguire il link riportato qui di sotto.