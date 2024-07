Conto Crédit Agricole: canone zero, carta di credito e 250€ di Buoni Amazon

Aprire un nuovo conto corrente completo e conveniente è ora molto più semplice: il Conto Online di Crédit Agricole, infatti, mette a disposizione dei nuovi clienti un’offerta bancaria completa e ricca di vantaggi. Si tratta di un conto a canone zero per 9 mesi, con possibilità di azzeramento a tempo indeterminato rispettando una delle condizioni fissate dalla banca.

Al conto è abbinata la carta di debito (con canone zero per due anni, poi 2 euro al mese) e ci sono i bonifici gratis. I clienti possono richiedere la carta di credito con Crédit Agricole, con un costo di 40,99 euro/anno, per completare i servizi abbinati al proprio conto.

Per i nuovi clienti ci sono 100 euro di Buono Amazon raggiungendo almeno 1.000 euro di spesa con la carta di debito e fino a 150 euro di Buoni Amazon con la promo porta un amico (25 euro per ogni amico invitato che apre il conto). Per aprire il conto corrente è possibile visitare il sito di Crédit Agricole.

Conto Crèdit Agricole: il più conveniente di oggi

Con il Conto Online di Crédit Agricole è possibile sfruttare un conto conveniente e ricco di vantaggi. Tra le caratteristiche troviamo:

canone zero per 9 mesi, poi 2 euro al mese, con possibilità di azzeramento a tempo indeterminato impostando l’accredito di stipendio/pensione oppure avendo un patrimonio di almeno 5.000 euro o meno di 35 anni

per 9 mesi, poi 2 euro al mese, con possibilità di azzeramento a tempo indeterminato impostando l’accredito di stipendio/pensione oppure avendo un patrimonio di almeno 5.000 euro o meno di 35 anni carta di debitoinclusa a canone zero per 2 anni (poi 2 euro al mese), con prelievi gratis da ATM Crédit Agricole

a canone zero per 2 anni (poi 2 euro al mese), con prelievi gratis da ATM Crédit Agricole bonifici gratis

carta di credito con canone di 40,99 euro richiedibile dopo l’apertura del conto

C’è poi la possibilità di ottenere fino a 250 euro di Buoni Amazon:

50 euro raggiungendo almeno 500 euro di spese con carta di debito entro 60 giorni dall’apertura del conto oppure 100 euro raggiungendo almeno 1.000 euro di spese

fino a 150 euro di Buoni Amazon con la promo porta un amico (25 euro per ogni amico invitato che apre il conto)

I buoni Amazon saranno spendibili per l’acquisto di prodotti su Amazon senza limitazioni. Per aprire il conto basta seguire il link qui di sotto.