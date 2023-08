Conto Crédit Agricole: canone zero, interessi al 3,5% e 200€ di Buoni Amazon

Conto Crédit Agricole è la soluzione giusta per tutti i risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto corrente realmente conveniente. Si tratta dell’offerta del momento per il mercato bancario. Chi sceglie Conto Crédit Agricole, infatti, può contare su di un conto a canone zero oltre che sulla possibilità di accedere a un conto deposito abbinato e sfruttare un tasso di interesse del 3,5% per un investimento annuale.

In più, ci sono fino a 200 euro di Buoni Amazon per i clienti che scelgono questo conto: 50 euro sono disponibili all’apertura, come “welcome bonus”, mentre altri 50 euro si ottengono aprendo il Conto Deposito; a questi si aggiungono fino a 100 euro come “cashback” ottenibile utilizzando la carta di debito VISA abbinata al conto corrente. L’apertura del conto avviene direttamente online, tramite il sito Crédit Agricole.

Conto Crédit Agricole: è il conto più conveniente del momento

Scegliendo Conto Crédit Agricole si accede a un conto completo e con le seguenti caratteristiche:

canone zero , a tempo indeterminato e senza rispettare alcun requisito

, a tempo indeterminato e senza rispettare alcun requisito carta di debito VISA con canone azzerato per due anni (poi 24 euro all’anno) e prelievi gratis dagli ATM della banca; la carta è compatibile con Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay

con canone azzerato per due anni (poi 24 euro all’anno) e prelievi gratis dagli ATM della banca; la carta è compatibile con Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay bonifici gratis

interessi al 3,5% per 12 mesi con il Conto Deposito abbinato al conto corrente

Per i nuovi clienti, Conto Crédit Agricole include fino a 200 euro di Buoni Amazon:

50 euro di welcome bonus aprendo il conto e scegliendo la carta VISA (basta inserire il codice promozionale VISA)

50 euro aprendo il Conto Deposito gratuito abbinato al conto corrente

fino 100 euro di cashback utilizzando la carta nei primi 60 giorni; 25 euro spendendo almeno 250 euro, 50 euro spendendo almeno 500 euro e 100 euro spendendo almeno 1.000 euro

Per aprire il Conto Crédit Agricole è sufficiente seguire una semplice procedura online. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il sito della banca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.