Conto Crédit Agricole è il più conveniente e include fino a 250€ di Buoni Amazon

Scegliere oggi il conto corrente più conveniente diventa molto più facile, grazie alla promo di Crédit Agricole che consente di sfruttare un conto online a canone zero (a tempo indeterminato) e di ottenere fino a 250 euro di Buoni Amazon in regalo.

La promo è semplice: il conto è a canone zero per 9 mesi ma può essere azzerato facilmente (basta accreditare stipendio/pensione, avere meno di 35 anni oppure avere un patrimonio superiore a 5.000 euro). Al conto è abbinata la carta di debito con prelievi gratis da ATM Crédit Agricole ed è possibile richiedere la carta di credito Nexi, con un canone di 40,99 euro/anno. Ci sono anche i bonifici gratis.

I clienti che scelgono Crédit Agricole, inserendo il codice VISA nel campo dedicato ai codici promozionali in fase di apertura, possono ottenere fino a 100 euro di Buono Amazon come “cashback” delle spese sostenute con carta di debito (basta arrivare a 1.000 euro in due mesi per avere 100 euro di buono) e fino a 150 euro con la promo “porta un amico” (25 euro per ogni amico invitato che passa a Crédit Agricole).

Per aprire il conto basta visitare il sito ufficiale di Crédit Agricole.

Conto Crédit Agricole: è il più conveniente

Con il Conto Online di Crédit Agricole è possibile sfruttare i seguenti vantaggi:

canone zero a tempo indeterminato (invece di 2 euro al mese) con l’accredito di stipendio/pensione oppure con un patrimonio di almeno 5.000 euro oppure per chi ha meno di 35 anni

carta di debito con prelievi gratis da ATM Crédit Agricole (il canone della carta è azzerato per 2 anni, poi 2 euro al mese)

possibilità di richiedere la carta di credito con canone di 40,99 euro/anno

bonifici gratis

fino a 100 euro di Buono Amazon in regalo come cashback delle spese sostenute con carta; bisogna raggiungere i 1.000 euro di spese per ottenere il massimo importo del buono

fino a 150 euro di Buoni Amazon in regalo con la promo porta un amico

Per richiedere l’apertura del Conto Online di Crédit Agricole basta seguire il link qui di sotto.