Conto Crédit Agricole, per te canone gratuito se lo apri subito

Con Crédit Agricole hai a disposizione una soluzione semplice e vantaggiosa per poter finalmente gestire il tuo denaro. Ne hai mai sentito parlare? Si tratta di un conto corrente completamente digitale realizzato per tutti gli utenti che preferiscono svolgere operazioni online. I vantaggi messi a disposizione di coloro che decidono di aprire un conto corrente online sono davvero tanti, tra questi: Canone zero se apri il conto entro il 29 febbraio.

Per consentirti di gestire al meglio il tuo denaro, oltre ad avere canone zero, hai prelievi gratuiti illimitati presso tutti gli ATM del Gruppo e bonifici online gratuiti, gestione del conto direttamente da App. Per te anche un consulente dedicato sia in filiale che a distanza, sempre disponibile per aiutarti.

Crédit Agricole: gestione del denaro ricca di vantaggi

Aprire il conto Crédit Agricole è davvero semplice e richiede solamente pochi minuti: per la richiesta online ti basta effettuare 5 semplici passaggi. Seleziona la filiale che preferisci, inserisci i tuoi dati anagrafici, completa il tuo profilo identificandoti con videoselfie oppure con bonifico e firma i contratti digitali.

Come accennato, aprire il conto ti offre la possibilità di usufruire di numerosi vantaggi come:

Canone zero se lo apri entro il 29 febbraio;

Prelievi gratuiti illimitati presso tutti gli ATM del Gruppo e bonifici online gratuiti;

Gestione in in autonomia direttamente da App e hai sempre un Consulente dedicato, in Filiale e a distanza.

La possibilità di utilizzare l’app semplifica inevitabilmente la gestione del conto visto che tramite un click è possibile richiedere e fissare un appuntamento in filiale con il tuo consulente dedicato; richiedere prodotti e quotazioni in modo facile e veloce e ricevere notifiche istantanee per rimanere aggiornato sui movimenti del tuo conto. Approfittane subito!