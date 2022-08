Conto deposito a basso rischio e a tassi convenienti? Scegli Banca Progetto

Termini come deposito a risparmio o conto deposito indicano quei prodotti di risparmio a basso rischio in cui viene depositato denaro presso una banca, ricevendo in cambio degli interessi.

Tutti i depositi e i prelievi che vengono effettuati su un conto deposito sono registrati in un documento che prende il nome di “libretto di risparmio”.

Un conto deposito è una specie di conto corrente, ma ci sono delle sostanziali differenze. Da un conto deposito è possibile soltanto depositare e prelevare denaro, non si possono depositare lo stipendio o la pensione, pagare utenze o utilizzare carte di credito o debito.

Siccome sono sicuri, molto spesso vengono aperti dai genitori come “salvadanaio” per conservare e far fruttare il denaro a favore dei propri figli.

Un conto deposito può essere vincolato o non vincolato. Quello vincolato è la scelta migliore in quanto il denaro può essere ritirato soltanto dopo un certo periodo di tempo concordato con la banca e anche perché offre un rendimento più elevato.

Ma a quale affidare i propri risparmi? In questo momento, particolarmente affidabile è quello di Banca Progetto.

Conto deposito a basso rischio con Banca Progetto

Conto Progetto offre tantissimi vantaggi, basso rischio, nessun costo aggiuntivo e nessuna durata predefinita.

Tutti i nuovi clienti che ne apriranno uno entro il 30 settembre 2022, otterranno un tasso promozionale del 1,75% fino al 31 dicembre 2022 e del 1,50% fino al 31 dicembre 2023.

Il bollo sarà totalmente a carico di Banca Progetto fino al 31 dicembre 2023. Le somme sono disponibili, senza nessuna tipologia di penale, e verranno inviate 32 giorni dopo la richiesta al conto corrente che è di appoggio al deposito.

Per aprire il conto, basta cliccare qui e seguire la procedura guidata. Con l’adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al cliente verrà assicurata una copertura fino a 100.000 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.