Conto deposito al 3%: solo con Conto Arancio di ING

Cerchi un modo di far crescere i tuoi risparmi senza dover rinunciare alla flessibilità? La soluzione è Conto Arancio di ING. Parliamo di un conto deposito al 3%, ossia offre un tasso di interesse del 3% annuo lordo per i primi 12 mesi, senza vincoli di tempo o di importo. Andiamo a vedere di seguito tutti i dettagli.

Un conto deposito al 3% che fa crescere i tuoi risparmi

Conto Arancio di ING è un conto deposito al 3% per i primi 12 mesi, dove puoi depositare fino a 100.000 euro. Ciò vuol dire ottenere un rendimento superiore alla media, senza dover bloccare i tuoi soldi per troppo tempo.

Infatti, puoi depositare e prelevare i tuoi soldi quando vuoi, senza perdere gli interessi che hai già accumulato, i quali vengono calcolati sulle giacenze giornaliere e accreditati ogni mese sul tuo conto.

Inoltre, dopo i primi 12 mesi, il tasso di interesse si adegua a quello indicato nel contratto, che puoi consultare sul sito ufficiale di ING.

Non ci sono costi per l’apertura, la gestione, il trasferimento, il prelievo, il versamento e l’eventuale chiusura. Non è nemmeno richiesta una giacenza minima per aprire il conto o per mantenerlo attivo.

Per aprirlo, devi andare sul nella pagina dedicata e seguire la procedura guidata. Ti verrà chiesto un documento d’identità, il codice fiscale e l’IBAN del tuo conto corrente.

Dopo aver effettuato un primo versamento entro l’11 maggio, il conto sarà attivo e potrai iniziare a guadagnare fin da subito. La gestione del conto è facile: ti basta scaricare l’app di ING, disponibile per Android o iOS, oppure puoi farlo tramite l’home banking.

Tasso di interesse elevato, assenza di costi e vincoli e flessibilità di gestione: perché non apri il conto oggi stesso? Clicca sul bottone qui sotto e avvia la procedura.