Conto Deposito: con interessi al 4% l’investimento conviene davvero

Il Conto Deposito è un sistema utilissimo per investire in modo sicuro i propri risparmi, sfruttando un tasso di interesse agevolato e beneficiando della protezione del Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi che rende l’investimento a zero rischi (fino a 100.000 euro). Oggi, con il mercato bancario che propone interessi sempre più elevati, puntare sul Conto Deposito diventa ancora più conveniente.

Un esempio arriva da SelfyConto di Banca Mediolanum: il conto a zero spese di Mediolanum, infatti, garantisce l’accesso ad un deposito remunerato con interessi al 4% per 6 mesi. Un tasso agevolato di questo tipo permette di aumentare notevolmente il valore dei propri risparmi, in totale sicurezza. Per accedere all’offerta è sufficiente richiedere l’apertura del conto e impostare l’accredito dello stipendio.

Ogni 10.000 euro investiti nel deposito di Mediolanum si ottengono 138 euro di guadagno netto, fino ad un massimo di oltre 2.000 euro in appena 6 mesi di investimento (raggiungendo il limite di deposito di 500.000 euro). Tutti i dettagli sono disponibili tramite il link qui di sotto.

Conto Deposito con interessi al 4%: ecco l’offerta di Banca Mediolanum

Con Banca Mediolanum e SelfyConto si può accedere ad un conto corrente a canone zero per un anno (invece di 3,75 euro al mese). Il canone è azzerato a tempo indeterminato per gli Under 30 e può essere azzerato dagli Over 30 con un patrimonio gestito da almeno 15.000 euro oppure attivando un prestito o un prodotto assicurativo.

Il conto include anche una carta di debito con prelievi gratuiti in Europa e permette di effettuare bonifici gratis. Anche tutte le altre operazioni bancarie sono gratuite se effettuate tramite il canale Home Banking. In più, è possibile richiedere una carta di credito con un costo di 1 euro al mese e plafond di 1.500 euro.

Con SelfyConto, inoltre, c’è la possibilità di sfruttare un tasso di interesse al 4% per 6 mesi. Basta impostare l’accredito dello stipendio per accedere alla promozione. L’offerta garantisce un guadagno netto di 138 euro per ogni 10.000 euro investiti, fino ad un massimo di oltre 2.000 euro in appena 6 mesi (considerando il limite massimo di deposito di 500.000 euro).

Per richiedere l’apertura del conto è disponibile la procedura online di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.