Conto Deposito: con questa promo ci sono interessi al 4% per 12 mesi

Nonostante il calo dei tassi, con ING è ancora possibile accedere a interessi al 4% per 12 mesi, sfruttando la promo in corso fino al 22 marzo. Per tutti i nuovi clienti che aprono Conto Corrente Arancio a zero spese, infatti, c’è la possibilità di aggiungere Conto Arancio, il conto deposito gratuito proposto da ING.

Con l’accredito di stipendio/pensione sul conto oppure, per chi non può o non vuole soddisfare il primo requisito, investendo almeno 40.000 euro con il servizio MyMoneyCoach di ING, è possibile ottenere un tasso annuo lordo del 4% sui depositi per 12 mesi, senza alcun vincolo.

Per sfruttare la promozione è possibile accedere al sito ufficiale di ING, tramite il link qui di sotto.

Interessi al 4% con il Conto Deposito di ING

Per accedere alla promozione basta scegliere Conto Corrente Arancio, con canone zero oppure con canone azzerabile (con accredito di stipendio/pensione oppure con almeno 1.000 euro di entrate mensili) scegliendo la versione Più che include anche prelievi gratis con carta di debito, bonifici gratis (anche istantanei) e carta di credito senza costi aggiuntivi.

In caso di accredito di stipendio/pensione sul conto oppure investendo almeno 40.000 euro con MyMoneyCoach, sarà possibile accedere a Conto Arancio, il Conto Deposito di ING, sfruttando un tasso di interesse del 4% per 12 mesi, con interessi accreditati a fine anni e senza alcun vincolo sull’importo depositato.

In un mercato che sta registrando un netto calo dei tassi di interesse, la promo di ING rappresenta un’occasione unica per poter incrementare, in sicurezza e senza rischi, il valore della propria liquidità. Per accedere all’offerta basta aprire il conto entro il 22 marzo e rispettare una delle condizioni citate entro il 31 maggio 2025.

Per tutti i dettagli in merito è sufficiente seguire il link qui di sotto.