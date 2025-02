Conto Deposito: interessi al 4% per 6 mesi con la promo di Banca Mediolanum

Nonostante il taglio dei tassi da parte della BCE, la promo di Banca Mediolanum continua, garantendo ai risparmiatori la possibilità di accedere al conto deposito con interessi al 4% per 6 mesi.

Per sfruttare la promozione è necessario aprire il conto corrente SelfyConto, completamente a zero spese per il primo anno, e poi impostare l’accredito di stipendio.

I dettagli completi sulla promo sono disponibili tramite il sito ufficiale di Banca Mediolanum da cui è possibile anche completare l’apertura del conto corrente, con anche la possibilità di autenticazione tramite SPID.

SelfyConto di Banca Mediolanum: ecco le caratteristiche

Con SelfyConto è possibile accedere a un conto corrente con canone di 3,75 euro al mese. Per i nuovi clienti, però, il canone è zero per 12 mesi ed è azzerabile fino a fine 2027, impostando l’accredito di stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese con le carte abbinate al conto.

Il conto di Banca Mediolanum si caratterizza anche per:

carta di debito (canone zero per il primo anno, poi 10 euro all’anno) con prelievi gratis in tutta l’area euro

(canone zero per il primo anno, poi 10 euro all’anno) con prelievi gratis in tutta l’area euro carta di credito (richiedibile con canone zero per il primo anno, poi 20 euro all’anno)

(richiedibile con canone zero per il primo anno, poi 20 euro all’anno) bonifici ordinari e istantanei a 1 euro per transazione ma con commissioni azzerate per un anno e azzerabili fino a fine 2027

Per i nuovi clienti che impostano l’accredito di stipendio, inoltre, Banca Mediolanum garantisce un tasso di interesse del 4% (tasso annuo lordo) sulle somme vincolate a sei mesi (con possibilità di svincolo senza perdere gli interessi accumulati).

L’offerta di Banca Mediolanum è valida solo per un breve periodo di tempo. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto e poi completare l’apertura di SelfyConto, con la possibilità anche di utilizzare lo SPID per un’autenticazione rapida.