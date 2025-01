Conto Deposito Più di Credem Banca offre il 3% lordo annuo per 6 mesi

Conto Deposito Più è il conto deposito di Credem (Credito Emiliano) che offre il 3% lordo annuo sulle somme vincolate a sei mesi. L’importo minimo che si può depositare è pari a 5.000 euro.

Per attivare Conto Deposito Più è sufficiente aprire il conto corrente online Credem Link, un conto a canone zero con un servizio di Internet Banking gratuito. Per il primo anno è gratis anche la carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard (poi 1,5 euro al mese), che si può sostituire con la carta di debito Credemcard su circuito nazionale Pagobancomat a canone zero e prelievi senza commissioni in Italia.

L’attivazione di Credem Link e di Conto Deposito Più è disponibile direttamente online sul sito ufficiale di Credem.

Se con l’inizio del nuovo anno si ha il desiderio di cambiare qualcosa nella propria programmazione finanziaria, segnaliamo la possibilità di ottenere il 3% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi con il conto deposito di Credem Banca. Come anticipato sopra, confermiamo che l’importo minimo richiesto per aprire Conto Deposito Più è 5.000 euro.

Uno dei suoi principali vantaggi è la protezione garantita dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. I risparmi depositati sul conto sono protetti fino ad un massimo di 100.000 euro. A questo si aggiunge poi la garanzia dell’interesse annuo: ogni risparmiatore conosce in anticipo l’esatto guadagno sui suoi risparmi, per una stabilità finanziaria completa.

Il conto online Credem Link e il conto deposito Conto Deposito Più si possono aprire online tramite questa pagina dedicata del sito Credem. L’operazione richiede solo pochi minuti di tempo.