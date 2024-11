Conto deposito remunerato al 4% per 12 mesi fino a 50.000€ con ING

Al giorno d’oggi trovare un conto deposito remunerato rappresenta una vera e propria impresa. A maggior ragione se si parla di percentuali che superano l’1%. Di conseguenza, l’ultima iniziativa della banca olandese ING va a rompere quelli che sono gli schemi tradizionali degli ultimi anni.

L’apertura di Conto Corrente Arancio entro il 16 novembre e l’aggiunta del conto deposito Conto Arancio in fase di iscrizione, con in più l’accredito dello stipendio, danno diritto al 4% annuo lordo per i primi 12 mesi. L’importo massimo che è possibile vincolare è pari a 50.000 euro.

Per aprire Conto Corrente Arancio e beneficiare così della promozione occorre collegarsi a questa pagina del sito ufficiale ING.

Conto deposito remunerato al 4% per 12 mesi con ING

Il primo passaggio per avere il 4% per 12 mesi consiste nell’aprire Conto Corrente Arancio entro il 16 novembre. Si tratta di un conto a canone zero, così come anche le carte di debito e credito, grazie all’accredito dello stipendio. Durante la fase di iscrizione, occorre poi aggiungere Conto Arancio, il conto deposito di ING, e depositare una somma il cui importo massimo non può superare i 50.000 euro.

In seguito bisogna accreditare lo stipendio o la pensione di almeno 1.000 euro su Conto Corrente Arancio entro il 31 gennaio 2025. In assenza di uno stipendio o un assegno previdenziale, è necessario garantire entrate di almeno 1.000 euro ogni mese.

A tutto questo si aggiunge poi l’opportunità di ottenere fino a 500 euro in Buoni Regalo Amazon invitando fino a 10 amici ad aprire Conto Corrente Arancio. Per ogni amico che si iscrive con il proprio codice si riceve un Buono Amazon da 50 euro.

I dettagli completi dell’iniziativa su Conto Arancio sono disponibili a questa pagina del sito ING.