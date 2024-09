Conto e carta a canone zero insieme a 500€ in Buoni Amazon con Crédit Agricole

C’è una nuova promozione in corso sul sito ufficiale di Crédit Agricole. L’apertura del conto a canone zero entro il 9 ottobre, attraverso il codice promozionale “VISA”, consente di ottenere fino a 200 euro in Buoni Amazon. A questi si aggiungono poi fino a 300 euro invitando un massimo di 6 amici a fare altrettanto (50 euro per ciascun amico).

Tra i principali vantaggi del conto online di Crédit Agricole si annovera il canone zero per i primi 9 mesi, con possibilità di azzerarlo al termine del periodo promozionale, una carta di debito Visa evoluta e un’app con la quale è possibile gestire qualunque tipo di spesa. In più, il gruppo bancario francese offre un consulente sempre a disposizione.

Come ottenere fino a 500 euro in Buoni Amazon con Crédit Agricole

I 500 euro in Buoni Amazon offerti dalla nuova promozione di Crédit Agricole si suddividono in 200 euro di cashback su carta Visa e 300 euro invitando i propri amici ad aprire il conto. Per quanto riguarda i primi 200 euro, questi si ottengono aprendo il conto entro il 9 ottobre con il codice promo “VISA” ed effettuando una prima transazione di qualsiasi importo (50 euro), più una spesa totale pari o superiore a 1.500 euro al mese entro i primi 60 giorni dall’apertura del conto (150 euro).

I restanti 300 euro si ottengono invitando fino a un massimo di sei amici ad aprire il conto online Crédit Agricole. La data ultima entro cui aprire il conto rimane quella del 9 ottobre. Inoltre, il regolamento della promozione specifica che ciascuno dei nuovi clienti deve risultare ancora titolare del conto alla data del 30 novembre 2024.

Per aprire il conto online Crédit Agricole è sufficiente collegarsi su questa pagina del sito ufficiale della banca francese. L’offerta in corso scade il prossimo 9 ottobre.