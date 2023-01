Conto e carta con IBAN? Revolut è la soluzione ideale

Revolut è un conto e carta con IBAN e senza spese che offre la possibilità di gestire autonomamente e tramite app le proprie risorse finanziarie.

Con l’app di Revolut si possono effettuare pagamenti, acquistare criptovalute, convertire le valute e altro ancora.

Tutto va a collegarsi a una carta che appartiene ai circuiti VISA o MasterCard e con la quale si può pagare qualsiasi cosa nei negozi fisici oppure prelevare denaro da qualsiasi ATM.

Questi servizi hanno costo zero, persino i prelievi in denaro agli sportelli ATM, anche se entra una determinata soglia.

Come funziona il conto e carta con IBAN di Revolut

Revolut è, quindi, un conto e carta con IBAN su cui è possibile accreditare lo stipendio o la pensione, da gestire interamente tramite app, la quale è disponibile per i dispositivi mobili, ma anche per i PC Desktop e laptop.

Parlando di app, è una delle più veloci, comode e intuitive da usare per ogni tipo di operazione. Inviare o ricevere denaro da parenti o amici è molto semplice, sia dagli stessi conti Revolut che dagli altri conti.

Ma come aprire un conto Revolut? Basta accedere in questa pagina, inserire il proprio numero di telefono e attendere un SMS con il link per effettuare il download dell’app e aprire il conto.

Prima di aprire un conto Revolut, conviene informarsi in merito a bonus di benvenuto per i nuovi iscritti. In effetti, attualmente la piattaforma regala 3 mesi gratis di Premium a chi si iscrive.

Completata la procedura di registrazione, si può richiedere la carta fisica VISA o MasterCard da associare al conto corrente.

È gratuita, a meno che non si propenda per la versione speciale, come quella di metallo. Qualunque sia la scelta, comunque ci saranno da pagare 5,99 euro di spedizione.

Il conto Revolut può essere ricaricato tramite bonifico bancario, carta di debito, di credito o prepagata, Google Pay o Apple Pay, da un altro conto Revolut.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.