Conto Fineco a canone zero, con prelievi e bonifici gratis: è la scelta giusta

Con Conto Fineco è ora possibile accedere a un conto corrente davvero completo e ricco di vantaggi: grazie alla promozione in corso in questo momento, i nuovi clienti che si affidano a Fineco hanno la possibilità di sfruttare il canone zero per 12 mesi (invece di 3,95 euro al mese) con possibilità di azzeramento dal secondo anno andando a impostare l’accredito dello stipendio/pensione oppure a rispettare una delle altre condizioni fissate da Fineco.

Da notare, inoltre, che il conto propone anche molti altri vantaggi. Per i nuovi clienti, infatti, c’è la carta di debito con prelievi gratis in tutta Italia (a partire da 100 euro) ed è possibile sfruttare i bonifici gratis. Tra i vantaggi troviamo anche la carta di credito, richiedibile con un costo di 19,95 euro all’anno, e l’accesso alla piattaforma di investimenti di Fineco. Per richiedere l’apertura del conto basta collegarsi al sito ufficiale Fineco, tramite il box qui di sotto.

Conto Fineco: tanti vantaggi a canone zero

Il conto corrente di Fineco si caratterizza per:

un canone azzerato per 12 mesi , invece di 3,95 euro al mese; il canone è sempre azzerato per gli Under 30 ed è azzerabile per gli Over 30 che accreditano lo stipendio o la pensione oppure che rispettano una delle condizioni fissate dalla banca

accesso alla piattaforma di investimenti di Fineco per individuare le opzioni giuste per incrementare il valore del proprio denaro

Per richiedere l’apertura del conto corrente di Fineco basta seguire il link riportato qui di sotto.