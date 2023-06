Conto Fineco, tanti vantaggi per te a canone zero

Il conto Fineco offre una soluzione intelligente e semplice per le esigenze bancarie. Chi sceglie di aprire subito un conto può godere canone zero per 12 mesi.

La soluzione bancaria di Fineco è stata fondata nel 1999 e da allora si è evoluta per soddisfare le mutevoli esigenze dei suoi clienti.

La filosofia di base è rimasta costante durante tutta la sua evoluzione: utilizzare l’innovazione per migliorare i servizi di gestione del denaro.

Conto Fineco, 12 mesi di canone zero e tanti vantaggi

L’essere smart del conto Fineco è dimostrato attraverso la fusione di progressi tecnologici che consentono pagamenti digitali in molteplici modi.

Attraverso l’utilizzo di smartphone e smartwatch, i clienti possono pagare online o in negozio semplicemente avvicinando il proprio dispositivo al POS.

Inoltre, il sistema Pay consente il trasferimento di fondi istantaneo e senza commissioni tra familiari, amici, colleghi di lavoro e partner.

La sicurezza e l’assistenza dei clienti non sono lasciate al caso, in quanto sono previste protezioni dedicate e assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, via telefono o SMS.

Vale la pena ricordare che la possibilità di trasferire gratuitamente fondi a destinatari italiani, caratteristica non comune al giorno d’oggi, così come la comodità di pagare le tasse della Pubblica Amministrazione come bollo auto e tasse attraverso uno smartphone o un computer, sono vantaggi notevoli che eliminare la necessità di attendere in lunghe e noiose code.

Oltre alle sue capacità multifunzionali, il budget familiare può essere gestito in modo intelligente attraverso la funzione MoneyMap che tiene traccia e calcola diligentemente sia i fondi in entrata che quelli in uscita.

Inoltre, la funzionalità multivaluta della piattaforma consente l’espansione delle opportunità di investimento e la diversificazione liquida senza incorrere in commissioni di cambio (limitate allo spread) tra l’euro, il dollaro e numerose altre valute in tutto il mondo.

Anche le persone che intendono investire i propri fondi personali possono trovare opportunità a loro disposizione.

Fineco, piattaforma che offre un conto a canone gratuito per un periodo di dodici mesi, prevede condizioni di trading vantaggiose per chi ha meno di trent’anni.

Clicca sul link qui sotto e apri il conto, che è a canone zero nei primi 12 mesi.

Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all\\'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.com