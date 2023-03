Conto Flowe, divertiti e prenditi cura del pianeta: come funziona?

L’abbinamento di conto digitale a filosofia green è rappresentato in maniera perfetta da Flowe.

Questo conto online abbinato a carta, realizzata in legno, offrono una serie di iniziative lodevoli sotto il punto di vista ecologico.

A partire dalla stima della CO2 prodotta dalle singole transazioni fino all’albero piantato con la richiesta di ogni nuova carta, Flowe è senza di dubbio una soluzione apprezzabile da chi ha a cuore la tutela dell’ambiente.

Non tutti sanno però che tale piattaforma offre anche un aspetto improntato sull’intrattenimento.

Attraverso l’apposita sezione nell’app di Flowe è possibile partecipare a giochi di vario tipo, vincendo badge e salendo di livello… proprio come in un vero videogame.

Conto Flowe, non è solo attenta all’ecosostenibilità

Qual è l’obiettivo dei giochi proposti da Flowe?

Sbloccare gemme che possono poi essere convertiti in veri sconti. Attraverso questi, è possibile accedere alla sezione Bazar per effettuare acquisti vantaggiosi.

In tal senso, è bene calcolare che accumulando 100 gemme è possibile ottenere 10€ di bonus e, andando oltre, gli sconti possono raggiungere anche 100€.

Quali sono i brand interessati da questo tipo di promozione? A seconda del caso, gli sconti sono potenzialmente applicabili a store come:

Amazon

Carrefour

Conad

Decathlon

Esselunga

Feltrinelli

Flixbus

Gamestop

Ikea

Mediaworld

Mondadori

Nespresso

Volagratis

Zalando

e tanti altri.

Non vanno infine dimenticati anche gli altri vantaggi legati a Flowe. Per esempio, la sezione Focus dell’app, offre una serie di pillole di saggezza ideali per il benessere e il miglioramento personale dell’utente.

Allo stesso modo, il software permette di tenere costantemente sotto controllo spese e livello di sicurezza, con opzioni per impostare limiti di spesa o per bloccare una carta smarrita o rubata.

Quanto costa Flowe?

Il piano Free, l’ideale per spese quotidiane base, è totalmente gratuito.

Con il piano Flex, da 2,50 euro al mese, è possibile andare oltre, ottenendo la già citata carta in legno.

