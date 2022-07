Conto Flowe: ogni carta richiesta un albero piantato

Tecnologia e innovazione devono, per forza di cose, andare di pari passo con l’ecosostenibilità. Eppure, la maggioranza di conti online e carte annesse fa ben poco in tale senso. A questa regola generica però esistono alcune eccezioni, come Flowe.

Stiamo parlando di un progetto innovativo che, abbina tutti i servizi legati ai conti online ad alcune iniziative lodevoli sotto il punto di vista prettamente ecologico. Non si tratta di semplici proclami, ma di azioni concrete.

In tal senso infatti, Flowe propone una carta realizzata in legno e che rispetta rigorosi standard ambientali. Nel momento in cui questa viene emessa, la piattaforma va a piantare un albero in Guatemala, sostenendo economia e alimentazione delle famiglie locali.

Un’iniziativa lodevole che però non è l’unica offerta da questa piattaforma.

Carta Flowe è la prima carta prepagata realizzata in legno

La carta in questione, al di là del materiale insolito, è utilizzabile come una qualunque altra prepagata.

Questa infatti permette di pagare in modo smart, sia per quanto concerne lo shopping online sia nella spesa di tutti i giorni. In tal senso, vi è un’ulteriore iniziativa che coinvolge Flowe: ogni 100 pagamenti effettuati con la suddetta carta infatti, viene piantato un ulteriore albero.

Grazie alla partnership con Doconomy poi, il servizio stima la CO2 prodotta dalle spese dei clienti per poi compensare alle stesse, per esempio, andando a realizzare delle vere e proprie foreste.

La carta, come da prassi, è accompagnata da un’app mobile con una serie di funzionalità molto pratiche. La stessa permette di tenere sotto controllo le proprie spese, di ricevere consigli per un miglior stile di vita e tanto altro.

E i costi? Risulta possibile aprire un conto Flowe gratis mentre, per ottenere la carta in legno, è necessario sottoscrivere il piano Flex, al costo di 2,50 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.