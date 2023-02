Conto Flowe: sostenibilità e convenienza in un'unica offerta a zero spese

Conto Flowe è una delle realtà più interessanti del settore bancario in Italia (è controllata al 100% da Banca Mediolanum) andando ad unire una sempre più importante ecosostenibilità, con un’attenzione reale e concreta all’azzeramento dell’impatto ambientale, ad un’elevata convenienza per chi ha bisogno di un conto e di una carta di pagamento per gestire le spese quotidiane.

Per i nuovi clienti c'è la possibilità di attivare un conto a zero spese con la possibilità di accedere ad una serie di servizi aggiuntivi scegliendo il piano Flex da appena 2,50 euro al mese. L'istituto, inoltre, si impegnerà a piantare un albero per ogni 100 pagamenti eseguiti con carta Flowe.

Conto Flowe: convenienza e sostenibilità ambientale in un’unica offerta

Partiamo dall’aspetto economico. Conto Flowe è conto a zero spese con carta di debito Mastercard inclusa. Il conto può essere ricaricato fino ad un saldo massimo di 2.500 euro (è possibile ricaricare anche presso i punti Mooney con versamento in contanti). Per gli utenti ci sono 2 prelievi gratis ogni mese e pagamenti senza commissioni. Anche i bonifici SEPA sono gratis.

Per i più esigenti c’è Conto Flowe Flex al costo di 2,50 euro al mese. In questo caso, il conto garantisce una carta fisica realizzata in legno e porta il saldo massimo fino a 25.000 euro garantendo anche i prelievi gratuiti illimitati. Questo conto include anche tre prepagate Flowe Junior, utilizzabili, ad esempio, dai propri figli per le piccole spese quotidiane.

Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, invece, Conto Flowe rappresenta un riferimento importante per il mondo bancario. A disposizione degli utenti c’è la promozione con cui Flowe si impegna a piantare un albero ogni 100 pagamenti eseguiti con la carta abbinata al conto. Da notare, inoltre, che l’app include uno strumento in grado di stimare le emissioni legate agli acquisti effettuati dall’utente, proponendo soluzioni per compensarle.

